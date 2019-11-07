Elit B U-19 liginde şehrimizi başarı ile temsil eden Kocaelispor geride bıraktığımız hafta deplasmanda Eskişehirspor’u İsa’nın 1, Ahmet’in 57 ve Melih Süleyman’ın da 70. dakikadaki golleri ile 3-1 mağlup ederek 10. haftayı 16 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı. Genç Körfez 11 maçını Cumartesi günü yine deplasmanda 13 puan ile 10. sırada bulunan Gaziantep FK ile oynayacak. Kulübün tesislerindeki mücadele saat 14.30’da başlayacak. Elit A Ligi’ne yükselmek isteyen Kocaelispor U-19 ile üçüncü sıradaki Altay arasında 5 puanlık fark bulunuyor.
Bugün 14:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:50 TSİ
Yavru Körfez Gaziantep yolcusu
Elit B U-19 liginde şehrimizi başarı ile temsil eden Kocaelispor geride bıraktığımız hafta deplasmanda Eskişehirspor’u İsa’nın 1, Ahmet’in 57 ve Melih Süleyman’ın da 70. dakikadaki golleri ile 3-1 mağlup ederek 10. haftayı 16 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz