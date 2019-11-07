Yavru Körfez Gaziantep yolcusu

Elit B U-19 liginde şehrimizi başarı ile temsil eden Kocaelispor geride bıraktığımız hafta deplasmanda Eskişehirspor’u İsa’nın 1, Ahmet’in 57 ve Melih Süleyman’ın da 70. dakikadaki golleri ile 3-1 mağlup ederek 10. haftayı 16 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı. Genç Körfez 11 maçını Cumartesi günü yine deplasmanda 13 puan ile 10. sırada bulunan Gaziantep FK ile oynayacak. Kulübün tesislerindeki mücadele saat 14.30’da başlayacak. Elit A Ligi’ne yükselmek isteyen Kocaelispor U-19 ile üçüncü sıradaki Altay arasında 5 puanlık fark bulunuyor.