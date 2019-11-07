Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden, gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Milli maç haftası nedeni ile hafta sonunu hazırlık maçı yaparak geçecek ve rakibi geçen sezonun Kadınlar 1. Ligi şampiyonu Beşiktaş olacak. Zorlu karşılaşma 9 Kasım Cumartesi günü Hisareyn Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Takımın teknik patronu “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar, Beşiktaş’ı konuk edecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.
Bugün 14:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
Kızların maçı var!
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden, gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Milli maç haftası nedeni ile hafta sonunu hazırlık maçı yaparak geçecek ve rakibi geçen sezonun Kadınlar 1. Ligi şampiyonu Beşiktaş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz