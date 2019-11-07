Kızların maçı var!

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden, gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Milli maç haftası nedeni ile hafta sonunu hazırlık maçı yaparak geçecek ve rakibi geçen sezonun Kadınlar 1. Ligi şampiyonu Beşiktaş olacak. Zorlu karşılaşma 9 Kasım Cumartesi günü Hisareyn Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Takımın teknik patronu “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar, Beşiktaş’ı konuk edecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.