19 Mayıs fırtına gibi başladı “3-0”

Maça hızlı başlayan 19 Mayıs’ın kızları ilk seti 25-6 kazanmayı bildi. İkinci sete de fırtına gibi giren 19 Mayıs bu seti de aynı skorla 25-6 önde tamamladı. Rakibi karşısındaki üstünlüğünü son sette de devam ettiren 19 Mayıs, bu seti 25-7 önde tamamlayarak, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Grubun favori takımlarından Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü, böylece ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

TAKIMIN KADROSU BEĞENİLDİ

Deneyimli hocalardan Fatih Dişli idaresindeki takımda, antrenörler Cihan Temiz ve Ahmet Macit’le sahada yer alan Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü’nün kadrosu Cansu, Irmak, Duru, Ezgi Ecrin, Ece Nur, Nursena, Zeynep, Melis, Derya, Zehra Duygu, Ceren Yaren ve Aybüke’den oluştu.