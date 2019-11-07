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Öğretmenim canım benim canım benim!

Türkiye Öğretmenler Kupası Marmara Bölgesi Voleybolda yarı final maçları Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Nefes kesen mücadeleler sonunda İzmit İlçe ile İstanbul Ataşehir İlçe takımları finale kaldı.

Ahmet AKAY
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Salı günü başlayan, 3 gün süren ve bu sezon ilk kez düzenlenen etkinlik bir birinden güzel görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerimizin voleyboldaki mücadelesi heyecan içinde geçerken yarı final maçlarında son derece şık sayılara imza atıldı. İlk yarı final maçı Bursa Karacabey İlçe ile İstanbul Ataşehir İlçe arasında oynandı. Favori olarak gösterilen İstanbul Ataşehir rakibini 20-25,11-25 ve18-25’lik set skorları ile 3-0 mağlup etti.

İZMİT İLÇE KEŞAN İLÇE MAÇI NEFES KESTİ

İkinci yarı final maçı adeta nefesleri kesti. İzmit İlçe ile Edirne Keşan İlçe arasındaki finale çıkma maçında ilk seti 25-20 ile Edirne temsilcisi kazandı. Maçın kırılma seti ikinci setti. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci setin sonunda daha az hata yapan İzmit İlçe seti 22-2 kazandı ve skoru 1-1’e getirdi. Sonraki setlerde daha rahat bir oyun ortaya koyan İzmit İlçe, 15-2 ve 17-25 set skorlarını rakibini 3-1 yendi ve İstanbul Ataşehir’in rakibi oldu. Şampiyon takım 20-24 Kasım tarihlerindeki 8’li finallere katılacak ve finaller Başkent Ankara’da Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde oynanacak.

BURSA KARACABEY İLÇE: 0 İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok***, Müjgan Sevgier***

BURSA KARACABEY İLÇE: Emine Doğan*, Seda Arslan**, Serpil Örs**, Aslı Okur***, Saniye Alegök**, Merve Ekicioğlu**, Duygu Yılmaz**, Zeynep Yiğit**

İSTANBUL KARACABEY İLÇE: Pınar Ekinci***, Belma Çeper***, Seren Özge Oruç*** Sevda Övüç***, Songül Şen***, Öznur Mızrak***, Dila Atıl**, Dilek Çınar***, Gizem Öztaç**, Nuran Özek***, Burçak Çubukçuoğlu**

SETLER: 20-25,11-25,18-25

EDİRNE KEŞAN İLÇE: 1 İZMİT İLÇE: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Müjgan Sevgier***, Hamza Altınok***

EDİRNE KEŞAN İLÇE: Gülnur Gürsoy**, Sema Tezel**, Deniz Güler**, Mensure Kaya**, Ayşe Kırbıyık***, Sinem Akalın***, Berna Oktay Özkan**, Elif Nural**

İZMİT İLÇE: Belma Ulusoy Çağlar***, Sevda Şahin***, Senem Kılıç***, Elif Bahadır***, Fatma Gül Özaltın***, Derya Şanlıtürk***, Sibel Bozan**, Serap Sevda**, Suzan Vural**, Berna Cansu**, Zeynep Gündüz**

SETLER: 25-20, 22-25, 15-25, 17-25

Bugün 14:52 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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