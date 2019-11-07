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Korfbolda tarihi başarı!

Kadrosundaki 5 sporcunun Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olan Korfbol Milli Takımımız, Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Finalleri Ön Eleme Müsabakalarını birinci sırada bitirerek Polonya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına katılmaya hakkı kazandı.

Erdem ÖVÜÇ
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Corendon Airliens ana sponsorluğunda müsabakalara katılan Millilerimiz, Ukrayna, Belarus, İsveç,  Yunanistan ve İsviçre’yi yenerek önemli bir başarıya imza attı. Sahaya çıktığı tüm maçları farklı skorlarla kazanan Korfbol Milli Takımımız, Belarus’u 31-5 yenerek Türk Korfbol tarihinin en farklı galibiyetine de imza attı.

İnanç Demirel MVP oldu

Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası B kategorisi müsabakalarına katılma hakkını İsviçre ile beraber elde eden millilerde toplam 20 sayı atan İnanç Demirel turnuvanın MVP'si seçildi. Koray Çınar 'da 17 sayıyla oynayarak takımımıza katkı verdi. Türk Korfbol Takımı tarihi başarının ardından takım halinde asker selamı verdi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Türkiye grup maçlarında Ukrayna’yı 17-3, İsveç’i de 25-8 devirerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Yunanistan’ı 18-6 mağlup eden Ay Yıldızlılarımız final maçında da İsviçre’yi 18-8’lik sonuçla geçerken şampiyon oldu ve ayakta alkışlandı. Millilerimizin ve şehrimizin başarılı Korfbol Antrenörü, Öğretim Üyesi Yüksel Abdikoğlu sporcularını kutlarken “Her birinin tek tek alınlarından öpüyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Abdikoğlu ayrıca “Bizlere ulaşım ve konaklama desteği veren ana sponsor Corendon Airliens’a, malzeme desteği veren Playwin’e, antrenman ortamı sağlayan Kocaeli Üniversitesi’ne, kamp konaklama desteği sağlayan Kocaeli Altınnal Otel’e, manevi desteklerinden dolayı Asbaşkan Taner Karabukut’a, Federasyon Başkanı Hasan Öztürk’e, Genel Sekreter Sezai Sürücü’ye ve federasyon personeline şükranlarını sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İŞTE ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GALİBİYETLER

GRUP MAÇLARI

Türkiye - Ukrayna: 17-3

Türkiye - Belarus: 31-5

Türkiye - İsveç: 25-8

YARI FİNAL

Türkiye - Yunanistan: 18-6

FİNAL

Türkiye  - İsviçre: 18-8

Bugün 14:56 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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