Gebzespor PARAMPARÇA!

Gebzespor’da isyan bayrağı çekildi. Parasal sıkıntıların baş gösterdiği Mor Beyazlılarda, kimi futbolcuların bavullarını toplayarak şehri terk etmeleri şok etkisi yarattı. Yönetimin mali vecibelerini yerine getirmemesini gerekçe göstererek geçen hafta hiçbir antrenmana çıkmayan futbolcular, Sultangazispor karşısında 4-1’lik farklı yenilgiye engel olamadı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Zirvenin 9 puan gerisine düşen Gebze ekibinde futbolcuların antrenman boykotu bu hafta da devam ederken, takımdaki kimi futbolcuların Gebze’den ayrılmaları bardağı taşıran son damla oldu. Tarihinin en ciddi kaoslarından biriyle karşı karşıya kalan Gebzespor’da gözler Başkan Hüseyin Deniz’e çevrildi.

BÜYÜKLERİMİZ İŞİ ÇÖZDÜ

Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz konu ile ilgili olarak “Büyüklerimiz sorunu çözdü” derken “Kimse merak etmesin. Her şey normale dönüyor. Kent büyüklerimiz konuya el attı. Futbolcularımız antrenmana çıkarak İzmirspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Bizimle olanlarla yola devam edeceğiz” dedi.