Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgütle irtibatlı olan ve Suriye Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları belirlenen B.E, M.M, H.E ve R.H isimli 4 yabancı uyruklu şahısın Kocaeli’de olduğunu tespit etti. İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Jandarmada sorgularının devam ettiği tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.
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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz