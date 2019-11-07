Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgütle irtibatlı olan ve Suriye Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları belirlenen B.E, M.M, H.E ve R.H isimli 4 yabancı uyruklu şahısın Kocaeli’de olduğunu tespit etti. İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Jandarmada sorgularının devam ettiği tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.