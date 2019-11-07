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En az antibiyotik yazan doktorlara ödül

Reçete Bilgi Sistemi (RBS) 2019 yılı verilerine göre ilimizde en az antibiyotik reçete eden hekimlere teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi
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Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen belge takdim törenine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, KOÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, Başkanlar Op. Dr. Onursal Varlıklı, Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Dr. Arzu Aşı, Dr. Faruk Demirhan, Op. Dr. Coşkun Güler, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, İlimizde bulunan Kamu Hastanelerinin Başhekimleri, KOÜ Tıp Fakültesinde görevli akademisyenler, aile hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

“AKILCI OLARAK KULLANILMALI”

Program kapsamında antibiyotik kullanımına ilişkin de önemli bilgiler paylaşıldı. KOÜ Tıp Fakültesinde görevli Akademisyen Prof. Dr. Emin Sami Arısoy, “Antibiyotiklerin akılcı olarak kullanılması insanlık için hayati önem arz ediyor. Vücudumuzda gerekli olmayan durumlarda kullandığımız gereksiz antibiyotikler ile dost mikropları da kökünden kazıyoruz.  Bu da bağışıklık sistemimize büyük zararlar vermektedir” dedi.

ERGÜNEY: ÇALIŞMALARIMIZ HIZLANACAK

Program söz alan İL Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ise, “KOÜ Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Emin Sami Arısoy tarafından ilimizdeki aile hekimlerine akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki eğitimler bugünden itibaren başlayacak. Eğitimler sonrasında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçeceğimizi ve halkımıza önemli hizmetlerin verileceğini düşünüyorum.  Programa verdikleri emeklerden dolayı hocamıza, aile hekimlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından doktorlara ödülleri takdim edildi.

Bugün 20:00 TSİ - Sağlık

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