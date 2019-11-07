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TÜPRAŞ’ta organ bağışı anlatıldı

Veysel Okutan'ın müdürlüğünü yaptığı TÜPRAŞ Anadolu Lisesi’nde etkinlikler devam ediyor
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Körfez Tüpraş Anadolu Lisesi’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Körfez Sağlık İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, organ bağışının önemi ve nasıl gerçekleşeceği konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Etkinliğin ardından kendisi de organ bağışında bulunan Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okutan, sağlığı el veren her vatandaşın organ bağışında bulunması gerektiğini belirtti. Etkinliğe katılan Körfez İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utanğaç da öğrencilerle bir araya gelerek, organ bağışının öneminden bahsetti.

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