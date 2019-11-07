TÜPRAŞ’ta organ bağışı anlatıldı

Körfez Tüpraş Anadolu Lisesi’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Körfez Sağlık İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, organ bağışının önemi ve nasıl gerçekleşeceği konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Etkinliğin ardından kendisi de organ bağışında bulunan Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okutan, sağlığı el veren her vatandaşın organ bağışında bulunması gerektiğini belirtti. Etkinliğe katılan Körfez İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utanğaç da öğrencilerle bir araya gelerek, organ bağışının öneminden bahsetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz