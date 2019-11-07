Hedise Evyap’ta Kızılay Haftası heyecanı

Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Körfez Şubesi ile Hedise Evyap Okulu ortaklaşa bir program düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa, okul idarecileri, öğretmenler, okul velileri, okul aile birliği başkan ve yönetimi katıldı. Kızılay yetkilileri; programa katılan davetlilere, hayata geçirdikleri etkinlikler ve gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.
FAYDALI PROGRAM
Kızılay Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve buna benzer programlar düzenleyeceklerini, okullara yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinler tertipleyeceklerini söyledi. Okul Müdürü Ufuk Şanal ise Kızılay Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın ve ekibine teşekkür ettiğini bildirdi; yapılan programın çok faydalı olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz