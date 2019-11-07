Belediye yetkilileri ve Lotus Kadınları bir araya geldi

İzmit Belediyesi’ne bağlı ekipler, sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Lotus Kadın Derneği yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda İzmit için yeni projelerin görüşüldüğü, aile içerisindeki kadın ve erkek bireylerin kişiliklerinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz