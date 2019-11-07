Orman Mühendisleri yemekte buluştu

Sakarya Şubesi’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği, gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle üyeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam ediyor. Bu nedenle temsilcilik tarafından yemek organize edildi. Orman Mühendislerini bir araya getiren organizasyona Sakarya Şube Başkanı Vedat Dilaver ve İzmit Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Şan ve çok sayıda mühendis katıldı. Yemekte, meslekteki sorunlar ve temsilcilik olarak hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mühendisleri bir araya getiren programda konuşan Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Vedat Dilaver, “Odamız yavaş yavaş sorunların üstesinden geliyor. Genel Başkanımız Hasan Türkyılmaz da gece- gündüz demeden çalışıyor. Oda olarak sorunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Gerek istihdam yaratma konusunda gerekse de mesleğimizin daha ileriye gitmesi konusunda çalışmalarımız hızla devam edecektir. Bugün bizlerle beraber olan herkese sevgilerimi iletiyorum” dedi.