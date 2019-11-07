Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:14 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:16 TSİ

Orman Mühendisleri yemekte buluştu

Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği tarafından organize edilen yemek, Orman Mühendislerini bir araya getirdi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sakarya Şubesi’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği, gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle üyeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam ediyor. Bu nedenle temsilcilik tarafından yemek organize edildi. Orman Mühendislerini bir araya getiren organizasyona Sakarya Şube Başkanı Vedat Dilaver ve İzmit Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Şan ve çok sayıda mühendis katıldı. Yemekte, meslekteki sorunlar ve temsilcilik olarak hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mühendisleri bir araya getiren programda konuşan Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Vedat Dilaver, “Odamız yavaş yavaş sorunların üstesinden geliyor. Genel Başkanımız Hasan Türkyılmaz da gece- gündüz demeden çalışıyor. Oda olarak sorunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Gerek istihdam yaratma konusunda gerekse de mesleğimizin daha ileriye gitmesi konusunda çalışmalarımız hızla devam edecektir. Bugün bizlerle beraber olan herkese sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Bugün 15:14 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Derince Meydanı’na Atatürk büstü mask
Derince Meydanı’na Atatürk büstü
Gümrük Müdürlüğü Tavşıncıl’a taşındı mask
Gümrük Müdürlüğü Tavşıncıl’a taşındı
‘Unlu Eller’ hizmete açıldı mask
‘Unlu Eller’ hizmete açıldı
Körfez’de boş arsalar temizleniyor mask
Körfez’de boş arsalar temizleniyor
Orman Mühendisleri yemekte buluştu mask
Orman Mühendisleri yemekte buluştu
Yıldız Entegre’ye önemli ödül mask
Yıldız Entegre’ye önemli ödül
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL