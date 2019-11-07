Gebze’de bulunan Kardelen Anaokulu ve Kreş ’te Kızılay Haftası’na ilişkin farklı bir etkinlik düzenlendi. Buna göre Kızılay Haftası, öğrencilere tiyatro yoluyla anlatıldı. Etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Kardelen Anaokulu ve KreşKurucusu Şükran Gümüş, “Bizim için çocukların ruh dünyalarına, gönül alemlerine inmek çok önemli. Öğrencilerimizin evlatlarımızın zihinlerinde Kızılay haftasının Kızılay’ın, yardım etmenin, paylaşmanın neler olduğunu bunların bizim çok önemli değerlerimiz olduğunu görsel sanatlar eşliğinde öğretiyoruz” dedi.
Bugün 15:17 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Kızılay Haftası’nı tiyatro ile anlattılar
Gebze’de bulunan Kardelen Anaokulu ve Kreş öğrencileri, Kızılay Haftası’nın önemini tiyatro oyunu ile öğrendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz