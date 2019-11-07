Kızılay Haftası’nı tiyatro ile anlattılar

Gebze’de bulunan Kardelen Anaokulu ve Kreş ’te Kızılay Haftası’na ilişkin farklı bir etkinlik düzenlendi. Buna göre Kızılay Haftası, öğrencilere tiyatro yoluyla anlatıldı. Etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Kardelen Anaokulu ve KreşKurucusu Şükran Gümüş, “Bizim için çocukların ruh dünyalarına, gönül alemlerine inmek çok önemli. Öğrencilerimizin evlatlarımızın zihinlerinde Kızılay haftasının Kızılay’ın, yardım etmenin, paylaşmanın neler olduğunu bunların bizim çok önemli değerlerimiz olduğunu görsel sanatlar eşliğinde öğretiyoruz” dedi.