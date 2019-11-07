Demirkol doğum gününde unutulmadı

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan, Kocaeli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Başkanı ve Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Nermin Demirkol'u, öğrencileri ve sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Demirkol için; Seramik, Cam ve Çinicilik Programı 2. sınıf öğrencileri ile meslektaşları Hakan Öcel, Meryem Ceneviz, doğum günü pastası hazırladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Demirkol'a, yanında bulunan öğrencileri, meslektaşları ve diğer sevenleri ' İyi ki doğdun Hocam' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Nermin Demirkol, bu güzel ve güzel günde kendisini yalnız bırakmayan öğrencilerine, meslektaşlarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini dile getirdi.