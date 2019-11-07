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Kocaeli Kent Konseyi Türkiye’ye örnek oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi başkan ve yönetimi, Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışmalarını yerinde incelemek için, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Gültekin Görüm’ü ziyaret etti
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Tekirdağ’da bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Genel Sekreter Sevcan Önbey ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyelerinden Hidayet Dinçer ve Esra Köşdere, kent konseyleri hakkında görüşmek ve Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışmalarını yerinde incelemek adına Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ü ziyaret etti. Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinden Enver Düz, Kahraman Bulut, Selçuk Çakır, Yusuf Erenkaya ve SelmanYaray ve Nesrin Atar’ın da bulunduğu ziyaret Kocaeli Kent Konseyi İdari Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

KOCAELİ’YE ÖVGÜ

Ziyarette konuşan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Türkiye genelindeki kent konseyleri arasında, Kocaeli Kent Konseyi’nin aktif çalışma ve faaliyetleri ile, işleyiş, oluşum ve sürdürülebilirlik anlamında dikkat çektiğini söyledi. Genel Kurullarının ardından Süleymanpaşa Kent Konseyi’ni geliştirmek ve bilinirliğini artırmak adına çeşitli etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Güngör, bu hususta Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışmalarından istifade etmek için gerçekleştirilen istişare toplantısının kendileri için çok faydalı olacağını belirtti.

KOORDİNASYON VURGULANDI

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent konseylerinin birbirleri ile koordinasyonlu çalışmasının, yerel yönetimler açısından büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. Kent Konseylerinin şeffaflık, saydamlık misyonu ile hareket ettiğini dile getiren Görüm, kentlerin gelişmesi ve yönetişim kavramının amacına ulaşabilmesinde önemli bir konuma sahip olan kent konseylerinin farklı kentlerde gerçekleştirilen çalışmaları takip etmesi gerektiğine değindi.

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