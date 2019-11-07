Derince Meydanı’na Atatürk büstü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği Kasım Ayı Meclisi’nde açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından bir önceki meclis kararları görüşüldü. Meclis gündeminde yer alan ilk gündem maddesi olan Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu’nun süre uzatımı ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi. İkinci madde de Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen süre uzatımı talebi ise konunun çözüme kavuşturulması nedeniyle oy birliğiyle reddedildi.

ATATÜRK BÜSTÜ

Meclis gündeminde yer alan son madde ise Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen Atatürk Heykeli ile ilgili komisyon raporu oldu. Kent Meydanı’na yapılması düşünülen Atatürk Heykeli ile ilgili komisyonun bir süre daha çalışmasını talep eden meclis üyeleri, süre uzatımı yönünde oy birliği ile karar aldı. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 3 Aralık Salı günü olarak belirlendi.