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Ralli Şampiyonası’nda Pirelli’ye büyük gurur

2007’den bu yana motor sporları için 400’ün üzerinde farklı türde yarış lastiği geliştirip üreten Pirelli, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye’nin asfalt ve toprak zeminlerde kullandığı motor sporları lastiklerini, İzmit’te üretti
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2019 Türkiye Ralli Şampiyonası boyunca yaklaşık 3.500 adet Ralli lastiği tedarik eden Pirelli, sezon sonunda 5 kategoride şampiyonluğunu ilan eden Castrol Ford Team Türkiye’nin asfalt ve toprak etaplarda kullandığı tüm ralli lastiklerini İzmit’te üretti.  Pirelli’nin Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdiği “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen İzmit’teki üretim tesisi, şampiyona boyunca Castrol Ford Team Türkiye’nin 10’u aşkın ekibi ve aracı için gerekli lastikleri üretimini gerçekleştirdi.

BOSTANCI PİRELLİ İLE 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa Ralli Kupası sahibi pilotu Murat Bostancı, Pirelli lastikleri ile donatılan 4 çeker Fiesta R5 aracı ile 3. kez Türkiye Ralli Şampiyonası ‘Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazandı. Bostancı, Pirelli lastikleri ile donatılan aracıyla 2019 ralli sezonunda “Markalar”, “Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğunun sahibi oldu.

YENİ LASTİKLER TÜRKİYE’DE

Asfalt lastiklerinde 2019 sezonu başında 235/40-18 ölçüsünde yenilenen “RA” lastikleri, diğer ölçülerde ise “RK” desenleri kullanılırken, toprak lastiklerinde “K4” ve “K6” lastikleri yine başrolü oynadı. Eylül ayında Marmaris’te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Türkiye ayağında, ilk defa pazara sunulan yenilenmiş “K4 RF” lastikleri ile Pirelli, 205/65-15 ölçüsündeki bu lastiklerinin ilk testini de başarıyla gerçekleştirdi.

“PİRELLİ’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Pirelli’nin motor sporlarına verdiği desteğin önemine dikkat çeken Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, “Şampiyona boyunca birbirinden zorlu toprak ve asfalt etapları geçtik. Bu parkurlarda aracın yerle temas eden tek noktası olan lastikler bizim için kritik önemdeydi. Gerek hava şartları gerekse de coğrafi zorluklar, lastiklerimizin gerçekten üst düzey bir performans ve dayanıklılıkta olmasını gerekli kılıyordu. Pirelli her zaman olduğu gibi bu sezon da performansımızı tam olarak göstermemizi sağlayan, dayanıklı ve zemine en uygun lastikleri araçlarımız için üretti” dedi.

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