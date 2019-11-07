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Kordsa’da büyüme hamlelerine devam

Kompozit alanına yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren Kordsa, 2019’un ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre faiz, vergi ve amortisman öncesi karını yüzde 18 artıran Kordsa’nın net kârı yüzde 3,6’lik artışla 301 milyon TL oldu
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Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa’nın 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Kordsa Eylül 2019 itibariyle cirosunu, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artırarak 3,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Aynı dönemde FAVÖK’ü 583 milyon TL’ye, net karı ise yüzde 3,6 artırarak 301 milyon TL’ye geldi. Lastik güçlendirme pazarında müşterilerine uzun vadede katma değerli teknolojiler sunan Kordsa, 3. çeyrekte, Pirelli’den “En İyi Tedarikçi” ödülünü aldı. Pirelli’nin global yaygınlık ve hizmet düzeyi kriterleri açısından yaptığı değerlendirme sonucunda Kordsa bu ödüle layık görüldü.

BİR DAKİKADA KOMPOZİT PARÇA

Kordsa, bir süredir Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde çalışmaları devam eden ve hafiflik, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve geri dönüştürülebilirlik gibi avantajları ile metal malzemelerin yerini alabilen termoplastikprepregkullanarak ilk prototip parça üretimini otomotiv sektöründen bir proje ortağı ile birlikte gerçekleştirdi. Bu malzemenin portföye eklenmesi ile bir dakika gibi kısa sürede kompozit parça üretilmesi mümkün olacak.

“HIZLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Kordsa’da, Ar-Ge gücümüz ile karlı büyümemizi ve dokunduğumuz alanı her geçen gün daha da artırmanın yollarını arıyoruz. Kompozit büyümemiz devam ederken, güçlendirme portföyümüze şimdi de ince filmler ve esnek elektronikleri katmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlardaki patentlerimizi ve ticarileşme yolculuğumuzu sizlerle paylaşmak için heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kordsa ailesi olarak daha fazla alanı güçlendirmek ve yatırımcılarımıza değer katmak için vizyonumuz doğrultusunda yol almaya devam edeceğiz. Bu başarımıza katkısı olan tüm çalışanlarımıza va paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi

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