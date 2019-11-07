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Yıldız Entegre’ye önemli ödül

Yıldız Entegre, yaratıcı, kusursuz çalışmaları ödüllendiren DaweyAwards’ta Web Sitesi kategorisinde“en iyi” seçildi
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Yıldız Entegre’nin hayata geçirdiği web sitesi, dünyaca ünlü Academy of Interactive and Visual Art tarafından (AIVA) ödüllendirildi. Akademi tarafından verilen ve tasarımda mükemmeliyet vizyonuna sahip 15’inci DaveyAwards’da Yıldız Entegre ‘en iyi web sitesi’ kategorisinde ‘Gold’ ödülünün sahibi oldu.

ULUSLARARASI ARENADA YARIŞ

ABD ve dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin başvurunun yapıldığı DaveyAwards, dünya çapındaki irili ufaklı birçok şirket ve kurumun yaratıcı ve vizyon açıcı çalışmalarını ödüllendiriyor. Başvurular, görsel sanatların çeşitli disiplinlerinden önde gelen 700 profesyonel üyesi bulunan AIVA tarafından değerlendiriliyor ve denetleniyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Dünya çapında 3 bin projenin yarıştığı prestijli bir organizasyondan ‘gold’ ödülle dönmek çalışmalarımızın dünya çapında kabul gördüğü ve beğenildiğinin bir göstergesi. Sadece sektörümüzle ilgili değil; teknoloji, pazarlama ve iletişim alanında da en son teknolojileri kullanıyor, yenilikçi çözüm ve yaklaşımımızla ülkemizin adını uluslararası organizasyonlarda duyuruyoruz” dedi.

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