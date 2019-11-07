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Özel ilgi Çocuk Tıp Merkezi’nden LÖSEV’e anlamlı destek

LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Vakfı) bu yıl  2-8  Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” isimli kampanyaya ilimizden de Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi düzenlediği bir etkinlikle destek verdi.
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Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nin tüm doktor ve personelinin destek verdiği kampanya bu gün hastane binasında gerçekleştirildi. 7 Kasım’da Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nden hizmet alan tüm çocukların katıldığı etkinlik için büyük beyaz bir çarşaf  asıldı ve her çocuk farklı renk boyalarla kendi el izini çıkararak çarşafa bıraktı.

Çocuklar, doktor ve personelle birlikte kendi el izlerini beyaz çarşafa bırakırken ebeveynler LÖSEV’in kuruma bıraktığı bağış kutusuna bağışta bulundular.

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Esra Altaş; “Amacımız, küçük yüreklerin kendi kardeşleri için bir eylem gerçekleştirmeleri ve aileler için de farkındalık sağlayabilmekti. Bugün kuruma gelen tüm çocuklarımız ve ailelerimizin bize gönüllü destek vermeleri bizi de çok mutlu etti. Hepsi hem çok sevindi hem bu tür organizasyonların devamını istedi. Ayrıca bize destek veren tüm doktor ve personelimize çok teşekkür ederim” dedi.

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