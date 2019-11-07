Körfez’de boş arsalar temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yürüttükleri çalışmalarına gün doğmadan başlıyor. Sabahın erken saatlerinde çöp konteynerleri ve çevresinde temizlik yapan personel, titiz çalışma prensipleri ile Körfezlilerin de memnuniyetini kazanıyor. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, atıklar için de vatandaşların 500 00 50’yi arayarak bilgi vermelerini istedi.