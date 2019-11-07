Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yürüttükleri çalışmalarına gün doğmadan başlıyor. Sabahın erken saatlerinde çöp konteynerleri ve çevresinde temizlik yapan personel, titiz çalışma prensipleri ile Körfezlilerin de memnuniyetini kazanıyor. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, atıklar için de vatandaşların 500 00 50’yi arayarak bilgi vermelerini istedi.
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Körfez’de boş arsalar temizleniyor
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yürüten ekipler, cadde ve sokaklar dışında ilçe genelindeki boş arsalarda da mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz