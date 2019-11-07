Şehidimizin adı okuduğu lisede yaşayacak

Geçtiğimiz ay şehit düşen Gölcüklü Şehit Astsubay Volkan Tantürk’ün adı, okuduğu okula verildi. Şehit Volkan Tantürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törene; Vali Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, şehidimizin babası İsmail Tantürk, annesi Semiha Tantürk ve abisi Sait Gökhan Tantürk, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİDİN ÖZGEÇMİŞİ OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Gölcük İlçe Vaizi Adnan Yıldız’ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Şehit Volkan Tantürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bedirhan Aydın’ın okuduğu şiirden sonra Şehit Volkan Tantürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemal Özyiğit, şehidimizin özgeçmişini okudu ve Şehit Volkan Tantürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Koçova’nın okuduğu “Sakarya” adlı şiir büyük beğeni topladı.

SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy; “Şehitlerimiz, bizim için çok önemli, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü bu topraklar üstünde, bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu bakımdan şehitlerimizin unutulmaması ve adlarının yaşatılması bizler içinde hem bir görev, hem de bir sorumluluktur. Şehidimizin değerli ailesiyle yapmış olduğumuz görüşmede böyle bir düşünce ortaya çıktı. Şehidimiz bu okulda okumuş ve mezun olmuş bir kardeşimizdi ve bu okulu onun adının verilmesi kararını aldık. Bugün de bu törenle bunu herkesle paylaşıyoruz. Şehidimizin adı, bu okul burada olduğu sürece ilelebet yaşayacaktır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz onu daima saygıyla anacaklardır. Başta Volkan Tantürk kardeşimiz olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AİLESİNE LİSE DİPLOMASINI VERDİ

“Bütün şehitlerimizin unutulmaması, onların anılması hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Vali Aksoy, “Bizler de bir nebzede olsa şehidimizin adını yaşatmak adına bu okulumuzda onun ismini yaşatarak, görevimizi belirli ölçüde yerine getirmeye gayret gösterdik. Ülkemiz coğrafi konum itibariyle çok özel bir noktada konuşlanmıştır. Ülkemiz üzerinde birçok farklı gücün gözü var ve ülkemizin birliği ve dirliği üzerinde hesapları var. Bunun için çok çalışmalıyız ve birlik, beraberliğimizi asla bozmamalıyız. Şehidimizin ailesine en derin saygılarımı sunuyorum. Onların bu duruşunun, vakur davranışlarının bütün ailelere örnek oluşturmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy şehidimizin babası İsmail Tantürk, annesi Semiha Tantürk ve abisi Sait Gökhan Tantürk’e şehidimiz Piyade Astsubay Volkan Tantürk’ün lise diplomasını vererek, hatıra fotoğraf çektirdi.