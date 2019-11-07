Yeniden Refah Gebze Büyük Kongre’ye hazır

Yoğun bir katılım ile icra edilen toplantıya İl Başakanı Mehmet Aras İl Başkan Yardımcıları Maşallah Söğüt, Yılmaz Karagülle, Kamil Tökgöz il yöneticileri Mustafa Kabaca, Şahin Tökgöz, Celal Dülger, Necmettin İşlek, İl Mufettişi Emin Gürcan ve Ali Taştan katıldı. Divan toplantısında sırası ile söz alan Gebze ilçe birim başkanları ve mahalle başkanları raporlarını divana sundular.

SÜRPRİZ KATILIM

Divanda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, 17 Kasım’da yapılacak Büyük Kongre İçin Gebze’den istenen 10 otobüs hedefin dolduğunu belirterek, partililere teşekkür etti. Ardından Söz Alan İl Eğitim Başkanı Maşallah Söğüt; kendi iktidarlarıyla birlikte sorunların çözüleceğini belirtti. Ardından İlçe Divanı’na sürpriz bir katılım yapan İl Başkanı Mehmet Aras; gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Aras, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun abilerinden izinsiz değil parti, turşu bile kuramayacaklarını söyledi. Aras 17 Kasım’daki Genel Kongre’ye Gebze’den büyük katılım beklediğini ekledi.