Turan, Cumhurbaşkanı’ndan Kandıra’ya selam getirdi

İlk olarak AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, ilçe teşkilatı ve meclis üyeleri ile birlikte AKP Grup toplantısına katılan Başkan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, daha sonra çeşitli kurum müdürleriyle bir araya geldi. Turan, daha sonra AKP Kocaeli Milletvekilleri Av.Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile TBMM’nde bir araya gelerek ilçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

CUMHURBAŞKANINDAN KANDIRA’YA SELAM

Daha sonra, teşkilat mensupları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ”Cumhurbaşkanımızın öncelikle Kandıra’mıza selamı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizleri tebrik edip başarılar diledi. Kandıralı hemşerilerimize selamlarını söyledi. Kandıra halkımız için çalışmaya devam edeceğiz ve projelerimizi hayata geçirmeye özen göstereceğiz. Kandıra halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.