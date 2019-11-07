Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:38 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:40 TSİ

Turan, Cumhurbaşkanı’ndan Kandıra’ya selam getirdi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP Grup Toplantısı için gittiği Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı kareye giren Başkan Turan, milletvekilleriyle de bir araya geldi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İlk olarak AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, ilçe teşkilatı ve meclis üyeleri ile birlikte AKP Grup toplantısına katılan Başkan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, daha sonra çeşitli kurum müdürleriyle bir araya geldi. Turan, daha sonra AKP Kocaeli Milletvekilleri Av.Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile TBMM’nde bir araya gelerek ilçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. 

CUMHURBAŞKANINDAN KANDIRA’YA SELAM

Daha sonra, teşkilat mensupları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ”Cumhurbaşkanımızın öncelikle Kandıra’mıza selamı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizleri tebrik edip başarılar diledi. Kandıralı hemşerilerimize selamlarını söyledi. Kandıra halkımız için çalışmaya devam edeceğiz ve projelerimizi hayata geçirmeye özen göstereceğiz. Kandıra halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

Bugün 15:38 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mustafa Soydabaş Belde AŞ’nin yönetimine atandı mask
Mustafa Soydabaş Belde AŞ’nin yönetimine atandı
CHP’ye ilk aday sürpriz bir isim mask
CHP’ye ilk aday sürpriz bir isim
Hürriyet: “Biz aptal mıyız?” mask
Hürriyet: “Biz aptal mıyız?”
Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü mask
Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü
AKP anketinden Babacan'a ve Davutoğlu'na ne kadar oy çıktı mask
AKP anketinden Babacan'a ve Davutoğlu'na ne kadar oy çıktı
Gölcük’te kesilen ağaçlardan neden kimsenin haberi yok? mask
Gölcük’te kesilen ağaçlardan neden kimsenin haberi yok?
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL