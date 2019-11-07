Gümrük Müdürlüğü Tavşıncıl’a taşındı

Dilovası OSB içerisinde uzun yıllar faaliyet gösteren Gümrük Müdürlüğü’nün son yıllarda Gebze’ye taşınması gündeme gelirken, Başkan Şayir, göreve gelir gelmez Gümrük Müdürlüğü’nün Dilovası’nda kalması için kolları sıvadı. Başkan Hamza Şayir’in, Bakanlıklar ve Gümrük Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası sonuç verirken, Gümrük Müdürlüğü’nün atıl durumdaki Tavşancıl Hizmet binasına taşınması düzenlenen imza töreni ile gerçekleşti.

FEDEKARLIK YAPTIK

Düzenlenen protokol törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gümrük Müdürlüğü’nün Gebze’ye taşınma olasılığı sonrası buranın Gümrük Müdürlüğüne tahsis edilmesi gündeme geldi. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrası Gümrük Müdürlüğü’nün ilçemizde kalması için Gümrük Müdürlüğü yetkilileri ve Dilovası Kaymakamımızla yaptığımız istişareler bir neticeye ulaştık. Hayırlı olsun” dedi.