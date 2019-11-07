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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi SANTEK’te stant açtı

SANTEK 2019 - 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda stant açan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, “Sanayi ve teknolojideki gelişimin aynı zamanda biz denizcilerin üretimini de güçlendireceğini düşünüyoruz” dedi
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, SANTEK 2019 - 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda stant açtı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu başta olmak üzere, protokol üyeleri İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin standını ziyaret ederek, Şubenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

DEĞERLENDİRME YAPTILAR

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal, Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin İşler ve Şube Müdürü Ünal Kalcı ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi üyelerini ve Kocaeli'nin önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek ilimizin, sanayi ve deniz ticareti konusundaki gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFLENEN NOKTA

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak SANTEK’i çok önemsediklerini ifade ederek, “Sanayi ve teknoloji anlamında önemli bir çıta olan SANTEK’e denizciler olarak destek veriyoruz. Sanayi ve teknolojideki gelişimin aynı zamanda biz denizcilerin üretimini de güçlendireceğini düşünüyoruz. Çünkü denizcilikte sanayi ve teknoloji ürünlerinin kullanımı çok yoğun. Bu fuarda da gemi ile ilgili birçok materyal üreten firmalar var. Bu yüzden biz de yer aldık. Sanayinin kalbi olan Kocaeli’de açılan bu fuarın hedeflenen noktaya ulaşacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:43 TSİ - Ekonomi

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