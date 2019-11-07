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Bugün 16:04 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:06 TSİ

Turindex fark yaratıyor

Son günlerde bölgemizde her geçen gün geliştirdiği hizmetlerle büyüyen “Turindex” Turizm firması sahibi İsa Yılgın, Yurt içi ve yurt dışı turlar, transfer hizmetleri ile Umre ve hac organizasyonlarında en iyi hizmeti vermeyi kendilerine hedef olarak koyduklarını vurguladı.
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Turindex olarak 30 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İsa Yılgın, Santex 2019 fuarında öncelikle hizmet ağlarını katılımcılara tanıtmak amacıyla yer aldıklarını söyledi. Yılgın, 1986 yılından bugüne Kocaeli’nde kurulmuş olan Martur, Marmara turizm, Efeler turizm Hac ve Umre, Efe Tur otobüs işletmeciliğinin eski sahibi rahmetli Mehmet Sadık Efe ‘nin profesyonel ekibinin öğrendiklerini, onun öğrettiği şekilde hizmet etmek için 2006 yılında Turindex Turizm ( Timm Pro Turizm Dan. ve Tic. Ltd. Şti.) firması kurulduğunu vurguladı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yılgın şunları söyledi;  “Turizm sektöründe tecrübeli, geniş ve dinamik bir ekip ile çalışmalarını sürdüren Turindex Turizm güvenilir, kaliteli ve müşteri memnuniyetini hedefleyen hizmet anlayışı ile yıllardır sizlere hizmet vermeye devam etmekte. Turindex, uzman kadrosu ile Hac ve Umre Organizasyonu, Yurtiçi ve Yurtdışı uçak bileti satışı, Kültur Turları, Yurtiçi ve Yurtdışı Tatil organizasyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

HİZMET ANLAYIŞI

Turindex, organizasyon programlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda toplumumuzda yaşanan dini bilinçlenme, hayatımızın her anına girmeye başladı. Bu değişime paralel olarak insanımız tatilini dini değerlere uygun bir şekilde yapmaya çalışıyor ve bizlerde bu yönelişe katkı sağlamak adına hizmet vermeye çalışıyoruz. Turindex olarak farklı ve ulusal boyuttaki hizmet anlayışımız ve müşteri memnuniyeti ilkelerimiz doğrultusunda verdiğimiz hizmetleri, sizlere yansıtabilmekten dolayı mutluluk ve kıvanç duymaktayız.”

Bugün 16:04 TSİ - Ekonomi

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