Para taşıyan aracı gasp etmeye çalışmışlardı!

2018 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda edinilen bilgi ve iddialara göre Körfez D-100 Yanyol Yeniyalı Mahallesi mevkiinde bir lojistik firmasında muhasebeci olarak çalışan Mazlum G. ve Adem G. isimli şahıslar, akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan bir bankadan kamyon sürücülerine ait maaşların ödenmesi için 250 bin TL para çekti. Çektikleri parayla birlikte şirkete ait özel bir araçla şirkete dönmek isteyen Adem G. ve Mazlum G. seyir halindeyken bir otomobil dar bir yolda aniden önlerini kesti. Kendilerini takip eden bir motosikletten ise silahlı bir şahıs inerek aracın camını kırmasının ardından Mazlum G.’nin elinde bulunan paraları almaya çalıştı. Adem G. ise bu sırada aracı aracı hareket ettirerek hızla olay yerinden kaçıp Körfez Adliyesi’ne gitti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde olayı planlayan şahısın firmada saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B. (26) olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştirilen şahısların ise M.K. (29) F.S (25), A.G. (25), E.Ö. (31) ve H.S. (32) olduğu tespit edildi.Şüphelilerin aynı firmayı soymayı planladıkları tespit edilirken, şahıslardan M.K. farklı bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebi ile İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından İstanbul’da 3, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde 1 adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslardan S.B., A.G., F.S. ve E.Ö. gözaltına alınırken, H.S.’nin ise daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİRKET ÇALIŞANINI YÖNLEDİRDİ İDDİASI

Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen S.B. ve A.G. suçlarını itiraf ederken M.K. ve E.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Şirket çalışanı S.B.’nin şirketten aldığı bilgileri şahıslara bildirdiği ve yönlendirdiği öğrenilirken, şahısların aldıkları bilgiler doğrultusunda olayı gerçekleştirmeye çalıştığı öne sürüldü.Körfez Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında “Hırsızlık”, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Yol kesmek suretiyle silahla yağma” suçlarından açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“ARACIN ARKA PLAKASI ÇALINDI”

Davaya tutuklu sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatları katılırken F.S. ise SEGBİS aracılığıyla davaya katılım sağladı. Davada aracından plakası çalınan İbrahim K. de hazır bulundu. İbrahim K. olay ile ilgili olarak, “Gündüz saatlerinde evimin önünde bulunan aracın arka plakası çalındı. Sanıklardan şikayetçiyim” ifadelerinde bulunurken tutuklu sanık A.G. “Aynı gün oldu. Plaka alındıktan 10 dakika sonra banka önüne geçildi” dedi. Diğer sanıklar bir diyeceklerini olmadığını belirtti.

“ARAÇ GERİ VİTESE TAKTI”

Savcı mütalaasında sanıkların yağma ve hırsızlık suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. A.G. ‘nin avukatı mütalaa karşısında verdiği savunmada, “S.B. ve A.G. başından beri yönlendirildiklerini belirttiler. Mağdur Adem G. daha önceki ifadesinde ‘Önümüzdeki araç geri vitese taktı’ dedi. Sürücü koltuğunda oturan A.G. gönüllü vazgeçmiştir. Artık 1 seneyi aşan ceza infaza dönüşmüştür. Tahliyelerini talep ediyoruz. Müştekinin önündeki aracı tam olarak kesmemiş aynı zamanda aracın geçmesinin sağlamıştır” dedi.

“BEN ORADA OLMASAM…”

H. S.’nin avukatı ise diğer sanıkların olay anında H.S.’nin orada olmadığını belirterek beraatını talep etti. M.K.’nın avukatı mağdur şirketin zararını giderdiklerini belirterek “Müvekkilim çok uzun süredir tutuklu, tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Diğer avukatlar ise savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyetinin tutuklu sanık S.B.’ye bir diyeceği olup olmadığını sorması üzerine S.B. “Ben böyle bir olaya karıştığım için çok mağdurum. İşimi de kaybettim. Bu zamana kadar karakola sadece ehliyetimi almaya gittim. Çok pişmanım; tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu. A.G. ise “Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Ben orada olmasam olay teşebbüste kalmayacaktı. Çok pişmanım” dedi.Mahkeme, avukatların talep ettiği savunma için ek süre talebini kabul ederken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.