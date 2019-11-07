Kazı kazandan 200 bin lira kazandı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 473 nolu seyyar Milli Piyango bayii Hakan Çelik’ten 23 Ekim'de 4 lira vererek 2 tane kazı kazan alan vatandaş, bu kazı kazanların birinden 200 bin liralık ikramiyeyi kazandı. 4 lira karşılığında 200 bin lira kazandırdığı vatandaşla birlikte 25 Ekim'de Sakarya Milli Piyango İdaresi’ne gidip 200 bin liralık çekle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Çelik, 200 bin lira kazandıra kazı kazanı da basın mensupları ile paylaştı. 2017 yılında da yine Gölcük’te seyyar Milli Piyango bayiliği yapan Durmuş Kazanfer’den 1 liralık kazı kazan alan vatandaşa, tam 100 bin lira ikramiye çıkmıştı. 1 lira karşılığında 100 bin lira kazanan vatandaşa parasını teslim eden Kazanfer, şahsın kimliğini açıklamamıştı.