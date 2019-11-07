İzmit Sakarya Nakliyat, Ford ile güçlendi

1949 yılında kurulan, klor alkali ürünler, zirai ilaçlar, ev bakım ürünleri üzerine faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Koruma Şirketler Grubu’na ait İzmit Sakarya Nakliyat, filosunu 9 adet Ford Trucks 3233S ADR yol kamyonu ile genişletti.Teslimatla birlikte şirketin 85 adetlik araç parkı içindeki toplam Ford Trucks araç sayısı 58’e ulaştı. İzmit Sakarya Nakliyat, Ford Trucks araçları yurtiçindeki operasyonlarında kullanmayı planlıyor.
TESLİM TÖRENİNE YOĞUN İLGİ
Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen araç teslimat törenine İzmit Sakarya Nakliyat Pazarlama & Satış Müdürü Ersan Kaynaş, Filo Saha & Lojistik Müdürü Cumhur Erdoğan, Araç & Lojistik Operasyon Sorumlusu Ufuk Baydemir’in yanı sıra Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Bölge Satış Müdürü Baran Süslü, Bölge Servis Müdürü Burak Yatmazoğlu ve FSM Demirbaş Otomotiv Satış Müdürü Cem Akkaya katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz