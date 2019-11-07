Ispanaklar çöpe gitti!

İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan zehirlenmeler sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olayın ıspanak zehirlenmesi değil; yabani otlardan kaynaklandığını belirtirken, Koca aynı zamanda Kocaeli’den de zehirlenmeler olduğunu bildirmişti. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli’den 4 kişinin ıspanaktan zehirlenmesinin ardından hastaneye başvurduğunu, hastaların ayakta tedavi edilmesinin ardından ise taburcu edildiklerini bildirmişti. Gazetemize açıklama yapan yetkililer olayın ıspanaktan değil yabani otlardan kaynaklandığını belirtmişti.

50 KURUŞA SATILMIYOR

Yaklaşık 3 gündür gündemde olan “Ispanak zehirlenmesi” açıklamaları hem vatandaşları hem de esnafı oldukça olumsuz etkiledi. Esnaf ıspanak satışlarının durduğunu belirtirken kimi esnaf ise belirli bir süre ıspanak getirmeyeceklerini açıkladı. Vatandaşların çoğunluğu ise ıspanak yerine diğer sebzeleri tercih etmeye başladı. Ispanak zehirlenmesi, Kocaeli Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki ıspanak satan esnafı da vurdu. Daha önce halde kilosu 1 TL, 1.50 TL ve 2 TL arasında satışa sunulan ıspanak, zehirlenme haberlerinin ardından hiç satılamaz oldu. Kilosu 50 kuruşa düşen ıspanağın satışı tamamen durunca hal esnafının bir bölümü ıspanak getirmeyi durdurdu.

“VATANDAŞ KENDİSİNİ RİSKE ATMIYOR”

İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin manav reyonunda çalışan Şeref Özen ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili, “Olayın gündeme gelmesinin ardından satışlarımız ciddi manada etkilendi. Şu anda satışlarımız yüzde 50’nin altına düştü. Vatandaş alırken şüphe duyarak alıyor. Olaylardan sonra hepsinde varmış gibi psikolojik bir algı oluştu. Uzmanlar ‘Ispanak yemesen de bir şey olmaz’ diyor ancak zehirsiz olsa da vatandaş kendisini riske atmıyor” dedi.

“GÜVENDİKLERİ YERDEN ALSINLAR”

İkizli Çeşme Manavı’nda çalışan Mehmet Salih Kaya ise gündeme gelen ıspanak zehirlenmelerinin satışları düşürdüğünü belirterek, “Bunun ıspanakla alakası yok, biz 35 yıldır satıyoruz. Vatandaşlar bildikleri, güvendikleri yerden alsınlar. Vatandaşlar olay ile ilgili kendi aralarında da bizle de fikir alışverişinde bulunuyor. Ispanağın zehirlediğini ilk defa duyuyorum. İstanbul’da başlamış Kocaeli’ye sıçramış” şeklinde konuştu.

“ISPANAKLARI ÇÖPE ATTIK”

İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde faaliyet gösteren bir marketin manav reyonunda çalışan Salih Özdemir, “Normalde ıspanak satıyorduk, satışlar da gayet iyiydi. Bu olaylar ortaya çıkınca ıspanak almamaya karar verdik. Vatandaşlarımızdan herhangi bir şikayet gelmedi ama müşteri şu an ‘Ispanak var mı?’ diye sormuyor. Şu anda manav grubumuzda sorulmayan tek şey ıspanak” ifadelerinde bulundu. Belsa Plaza içerisinde faaliyet gösteren bir markette çalışan manav görevlisi İsmail Bedil ise, “Satışlarımız ciddi düştü. Kimi vatandaş önemsemiyor, kimi vatandaş da almıyor. Getirdiğimiz ıspanakların çoğu bozuldu biz de çöpe attık” dedi.

“OLAYIN ISPANAK İLE ALAKASI YOK”

Ürün Tarım Halk Pazarı sahibi Reşit Kahraman ise ıspanaktan dolayı zehirlenmelerinin gündeme geldiğinden beri alım yapmadığını belirterek, “Biz aynı zamanda tohum da satıyoruz. Kalan ürünlerimizi de kimse almıyor, dura dura sarardı. Olayın ıspanak ile alakası yok. Bize, ıspanağın içinde olan aynı ıspanağa benzeyen bir ottan dolayı kaynaklandığı söylendi. 1 hafta 10 gün daha satış olmaz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

AYDA 10 TON SATILIYORDU

Kocaeli Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde esnaflık yapan Şerif Cengiz, “Bizim ıspanaklarımızda herhangi bir sorun yok. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gelip numuneler alarak inceleme yapıyor. Şu anda algıdan dolayı ıspanak satılmıyor. Aylık ortalama 10 ton civarında satıyorduk şu anda hiç satamıyoruz. Biz de zarar ediyoruz ama üretici daha çok zarar ediyor. Bu olay bir yerde olan bir hatadan dolayı olmuş ama hepimizi etkiliyor. Daha önce kilosunu 1 buçuk 2 TL civarında satıyorduk, şimdi kilosunu 50 kuruşa bile alan yok. Depomuzda 500 kilo ıspanak var. Satamazsak hepsi çöpe gidecek, havalar sıcak gidiyor ıspanağın ömrü 2, 3 gündür. Yetkililerin bir açıklama yapıp bütün ıspanakların zehirli olmadığını belirterek kamuoyunu rahatlatması gerekiyor” dedi.

“150 KASANIN, 5’İNİ ZOR SATTIM”

Hal esnaflarından olan ve aynı zamanda ıspanak üreticiliği yapan Osman Deniz, “Ben yıllardır hem üretim hem de ticaretini yapıyorum. Sakarya Adapazarı’nda tarlalarımız var. Basit gibi görünen bu sorun çok kişiyi mağdur ediyor. Bizler ıspanakları kendi tarlalarımızdan ya da Sakarya’dan ve İzmit’in köylerinden getiriyoruz. Şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamadık ama ülkemizde neredeyse her yıl bir sektör darbe yiyor. Geçen sene patates ve soğan üreticileri etkilendi, bu sene de bize vurdu. Ispanak zehirlenmeleri başladı başlayalı satışlar tamamen durdu. 150 kasa ıspanak getirdim tarlamdan ama 5 kasa zor sattım” şeklinde konuştu.