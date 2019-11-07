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Hilmi Amca ıspanaktan mı öldü?

Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde önceki gün aniden fenalaşan 57 yaşındaki Hilmi Başsoyel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Bir gün önce ıspanak yediği için Başsoyel’in zehirlenerek ölmüş olabileceği ihtimali bulunuyor
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Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde ikamet eden Hilmi Başsoyel önceki sabah ahırda hayvanlarına yem verirken aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başsoyel, buradan Gölcük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kalp krizi bulgusu bulunmayan Hilmi Başsoyel tedavi altında tutulurken yaşamını yitirdi. Ölümünden bir gün önce ıspanak yediği belirlenen Hilmi Başsoyel’in zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duran doktorlar, Başsoyel’in cenazesini otopsi yapılması için İzmit Asri Mezarlığına gönderdi.  Hilmi Başsoyel’in kardeşi Durmuş Başsoyel ise “O gün ben ve tüm aile ıspanak yedik.  Bize bir şey olmadı. Ben ıspanaktan zehirlendiğini sanmıyorum. Abimin bir rahatsızlığı da yoktu” açılmasında bulundu. Hilmi Başsoyelin ölüm nedeni incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

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