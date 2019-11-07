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YRP Kocaeli, Kurultay’a 61 otobüsle gidiyor

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kurultayı 17 Kasım’da Ankara’da yapılacak.  Ankara, Kocaeli’ye 50 otobüs hedef koydu, parti teşkilatı ise hedefin üzerine çıkarak 61 otobüs ile Ankara’ya gidiyor
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Mehmet Aras’ın il başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı 17 Kasım Pazar günü Ankara Ulus Arena Spor Salonunda yapılacak olan kurultay için, genel merkezin hedef koyduğu 50 otobüsü 61’e çıkarttı. Gazetemizi ziyaret eden YRP İl Başkan Yardımcıları Mustafa Beyazıt, Ali Tanrıverdi, disiplin kurulu üyesi Erdoğan Çilen ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Emre Aydın, şuana kadar 2 bin 705 kişinin kurultaya gelmek için isim yazdırdığını söylediler. Tüm ilçelere otobüs tahsis edildiğini söyleyen yöneticiler, kurultaya gelmek isteyenlerin kayıtlarının devam ettiğini belirttiler. 26 üst kurul delegesi olan Kocaeli teşkilatından 3 ya da 4 kişinin partinin yönetim kadrolarına alınacağı tahmin ediliyor

KURULTAY DELEGE LİSTESİ

Ahmet Karal

Ali Tanrıverdi

Aykan Dönmez

Cengiz Adıberi

Cevden Çepil

Dursun Koçal

Engin Kılıç

Ercan Oğuz

Ercan Katırağa

H. Arif Aydoğmuş

İbrahim Şenmemiş

Kamil Tokgöz

Lütfullah Kadıoğlu

Maşallah Söğüt

Mecit Karabulut

Mehmet Balcı

Mehmet Öner

Musa Kahya

Mustafa Can

Mustafa Kabaca

Mustafa Sezgin

Osman Yazıcı

Rıdvan Özay

Şerife Ülken Kam

Vildan Yurtsever

Yakup Güzeltepe

Yaşar Ergün

Mehmet Aras

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