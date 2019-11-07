YRP Kocaeli, Kurultay’a 61 otobüsle gidiyor

Mehmet Aras’ın il başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı 17 Kasım Pazar günü Ankara Ulus Arena Spor Salonunda yapılacak olan kurultay için, genel merkezin hedef koyduğu 50 otobüsü 61’e çıkarttı. Gazetemizi ziyaret eden YRP İl Başkan Yardımcıları Mustafa Beyazıt, Ali Tanrıverdi, disiplin kurulu üyesi Erdoğan Çilen ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Emre Aydın, şuana kadar 2 bin 705 kişinin kurultaya gelmek için isim yazdırdığını söylediler. Tüm ilçelere otobüs tahsis edildiğini söyleyen yöneticiler, kurultaya gelmek isteyenlerin kayıtlarının devam ettiğini belirttiler. 26 üst kurul delegesi olan Kocaeli teşkilatından 3 ya da 4 kişinin partinin yönetim kadrolarına alınacağı tahmin ediliyor
KURULTAY DELEGE LİSTESİ
Ahmet Karal
Ali Tanrıverdi
Aykan Dönmez
Cengiz Adıberi
Cevden Çepil
Dursun Koçal
Engin Kılıç
Ercan Oğuz
Ercan Katırağa
H. Arif Aydoğmuş
İbrahim Şenmemiş
Kamil Tokgöz
Lütfullah Kadıoğlu
Maşallah Söğüt
Mecit Karabulut
Mehmet Balcı
Mehmet Öner
Musa Kahya
Mustafa Can
Mustafa Kabaca
Mustafa Sezgin
Osman Yazıcı
Rıdvan Özay
Şerife Ülken Kam
Vildan Yurtsever
Yakup Güzeltepe
Yaşar Ergün
Mehmet Aras
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz