KOTKO kongreye gitti

KOTKO Gıda Toptancılar Sitesi, önceki gün kongresini yaptı. Başkan Birol Öztürk kongrede yaptığı konuşmada “KOTKO Sitesini geleceğe taşımak için gerekli değişimi, hep birlikte yapacağımız projelerle gerçekleştireceğiz' dedi.

KOTKO YÖNETİMİ

Başkan Birol ÖZTÜRK

Başkan Yardımcısı Ramazan HOCAOĞLU

Üye Levent Kırıkoğlu

Ekrem Dündar

Maksut Elyıldırım.