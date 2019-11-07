KOTKO kongreye gitti

KOTKO Gıda Toptancılar Sitesi, önceki gün kongresini yaptı. Başkan Birol Öztürk kongrede yaptığı konuşmada “KOTKO Sitesini geleceğe taşımak için gerekli değişimi, hep birlikte yapacağımız projelerle gerçekleştireceğiz' dedi.
KOTKO YÖNETİMİ
Başkan Birol ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı Ramazan HOCAOĞLU
Üye Levent Kırıkoğlu
Ekrem Dündar
Maksut Elyıldırım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz