Köpeği bıçaklanan genç, krize girdi

Olay dün akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun S.(57) adlı şahıs, sokakta ellerinde 6 aylık bir köpek yavrusu ile dolaşan Gökhan Y.(17) ve arkadaşlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Harun S. adlı şahıs, yanında taşıdığı bıçakla gençlerin üzerine yürüyerek yanlarında gezdirdikleri 6 aylık köpeği bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Köpeğin kanlar içinde yerde kaldığı gören Gökhan Y. ve arkadaşları, yaralı köpeği kucaklayarak Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan ardından şikayetçi olan gençlerin tarifi üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Harun S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorumlar
(4 )
İzmitli - Gebzeliler şu sıralar Kocaeli'nin adını çok kirletmeye başladı..
Apaçi̇ Avukati̇,, - APAÇİLER BÖYLE YAPMAZ ,,
Apaçi̇ Avukati̇,, - APAÇİ LER BÖYLE CANİLİK YAPMAZ APAÇİLERE İFTİRA ATMAYİN
Ramiz Karaeski - Memleket tam bir cinnet halinde.Apaçi nesil yasak ırk köpek besler ayrı bir suç,manyağın biri köpeği bıçaklar öldürür ayrı bir suç.Neresinden tutsan elinde kalıyor ülke.
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