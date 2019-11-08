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Köpeği bıçaklanan genç, krize girdi

Gebze'de bir kişi, tartıştığı gençlerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
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Olay dün akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun S.(57) adlı şahıs, sokakta ellerinde 6 aylık bir köpek yavrusu ile dolaşan Gökhan Y.(17) ve arkadaşlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Harun S. adlı şahıs, yanında taşıdığı bıçakla gençlerin üzerine yürüyerek yanlarında gezdirdikleri 6 aylık köpeği bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Köpeğin kanlar içinde yerde kaldığı gören Gökhan Y. ve arkadaşları, yaralı köpeği kucaklayarak Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan ardından şikayetçi olan gençlerin tarifi üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Harun S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 09:21 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(4)
04

İzmitli - Gebzeliler şu sıralar Kocaeli'nin adını çok kirletmeye başladı..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 12:13
02

Apaçi̇ Avukati̇,, - APAÇİ LER BÖYLE CANİLİK YAPMAZ APAÇİLERE İFTİRA ATMAYİN

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Kasım 10:21
01

Ramiz Karaeski - Memleket tam bir cinnet halinde.Apaçi nesil yasak ırk köpek besler ayrı bir suç,manyağın biri köpeği bıçaklar öldürür ayrı bir suç.Neresinden tutsan elinde kalıyor ülke.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 09:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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