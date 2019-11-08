"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nihal Olçok, paylaşımına; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu, AKP'li Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı da etiketledi.

Olçok, "15 Temmuz özeti" başlığıyla söz konusu paylaşımında, "FETÖ ile flört et,HAMİLE kal, 15 Temmuz gecesi şehit kanı ile KÜRTAJ ol, şimdi de BAKİREYİM diye gez. BU MUDUR... BUDUR" ifadelerini kullandı.

Olçok ayrıca, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ı da eleştirdi. Olçok, Ahmet Hakan'ın köşe yazısını paylaştığı bir gönderisine, "Olmaz sayın Ahmet Hakan, 15 Temmuz gecesi kıyamet koptu. Ben ve benim gibi aileler sustu siyasiler, sizler konuştunuz hatta HAYKIRDINIZ.Bizim mecalimiz yoktu. Haaa toplumu önce düşman et, sonra hadi toplumsal barış diyemez artık kimse.Türkiye çok şey kaybetti 15 Temmuz’da yeni fark ederler" şeklinde ifadeler kullandı.

İşte Nihal Olçok'un o paylaşımları: