Başkan Ellibeş, Kandil'i kutladı

AKP İl Başkanı Ellibeş'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı; “Alemlere rahmet olarak gönderilen; cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık döneme kardeşliği, erdemi, ahde vefayı, güzel ahlakı ve bütün iyi davranışları getirerek şahsında insanlığın doğuşunu yeniden müjdeleyen Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini kutladığımız Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyorum. Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini kutluyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum.”