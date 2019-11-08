Pirelli gönüllülerinden özel çocuklara anlamlı destek

Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini’nin de yer aldığı Pirelli’nin 27 kişilik gönüllü koşucuları, 41. İstanbul Maratonu’nda bu yıl Down Sendromu Derneği’ne yaptıkları bağışlar ile 60 down sendromlu çocuğun bir yıllık eğitim masrafına katkıda bulundu. İstanbul Maratonu’na 4. kez katılım gösteren Pirelli Türkiye’nin gönüllü koşucuları, 21 Ekim’de başlattıkları bağış toplama sürecine 18 Kasım’a kadar devam ediyor. 106 ülkeden yaklaşık 37 bin civarında sporcu ile çok sayıda koşucunun katıldığı 41. İstanbul Maratonu, bu yıl "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenirken, maratonun gerçekleştiği Kasım ayı boyunca birçok koşucu ve kurumsal takım, gönüllüsü oldukları dernekler ve vakıflar için bu süreçte bağış toplayarak destek oldu ve yardımseverlik koşuları gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplara dokunuyor Pirelli'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı gruplara sosyal fayda sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çalışan gönüllülerden oluşan P-HOPE platformu, şirket ve ihtiyaç sahipleri arasında bir bağ kurarak, gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ve projeler geliştiriyor. Aynı zamanda İzmit’te Türk Pirelli İlkokulu ve Pirelli Anadolu Lisesi'nin kurucusu da olan şirket, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’nin destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor.





