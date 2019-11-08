Kocaeli Üniversitesi'nde kapatılacağı konuşulan 5 MYO'nun durumu netli kazandı. Buna göre, Kocaeli Üniversitesi'nde kapatılan MYO'larla birlikte sayı 16'ya düştü. Öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini belirten yetkililer, uygulamanın önümüzdeki eğitim döneminde hayata geçirileceğini aktardı. Kapatılan diğer MYO’lardan Köseköy MYO Sosyal Bölümleri Kocaeli MYO’ya, Makine Bölümleri Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO’ya; Arslanbey MYO Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesine, Gıda ve Tarım MYO İzmit MYO’ya, Yahya Kaptan MYO ise Sağlık Hizmetleri MYO’ya bağlanacak.
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KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı
Kocaeli Üniversitesi'nde 5 meslek yüksekokulunun kapanmasına ilişkin karar resmileşti
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Kocaeli Üniversitesi'nde kapatılacağı konuşulan 5 MYO'nun durumu netli kazandı. Buna göre, Kocaeli Üniversitesi'nde kapatılan MYO'larla birlikte sayı 16'ya düştü. Öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini belirten yetkililer, uygulamanın önümüzdeki eğitim döneminde hayata geçirileceğini aktardı. Kapatılan diğer MYO’lardan Köseköy MYO Sosyal Bölümleri Kocaeli MYO’ya, Makine Bölümleri Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO’ya; Arslanbey MYO Ziraat ve Doğa Bilimleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz