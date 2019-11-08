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Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz!

SANTEK 2019’da stand açan 63 yıllık firma Emektar Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer firmaları ve çalışmaları hakkındaki bilgileri paylaştı.

Yasemin Kaya
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SANTEK 2019’da stand açan 63 yıllık firma Emektar Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer firmaları ve çalışmaları hakkındaki bilgileri paylaştı. Müşterilerine anahtar teslim çözümler sunduklarını ifade eden Demirer; “1956’dan beri yarım asırdan fazladır sektördeyiz. Fabrikalar kurar hale geldik. Müşterilerimiz için en uygun makinayı en uygun fiyata veriyoruz” dedi.

“İHRACATIMIZ İTAHALATIMIZI GEÇECEK”

Güçlü bir ekiple günden güne geliştiklerini ve büyüdüklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer; “Emektar Makine 1956 yılında kuruldu. Firmamız şu an itibariyle takım tezgâhları sektöründe sadece tek tek makine satmaktan ziyade anahtar teslim çözümler sunmakta. Fabrikalar kurar hale geldik. Müşterilerimiz için en uygun makinayı en uygun fiyata verebilecek durumdayız. Çin, Tayvan, Kore, Amerika gibi ülkelerden makine ithal ediyoruz. İrlanda, İtalya, Almanya, Kazakistan, Rusya, Kuzey Irak ve Özbekistan’la makine ithalatı için çalışmalara başladık. Kadromuz büyüdü, eleman sayımız arttı, beyaz yaka mühendis sayımız arttı. Servis verebilen bir firma  haline geldik. Zamanla ihracatımız ithalatımızı geçecek” dedi.

“YERLİ ÜRÜNÜMÜZLE İHRACAT YAPIYORUZ”

Yerli ürüne ağırlık verdiklerini belirten Demirer; “Firma olarak ikinci el makine grubunu da çalıştırıyoruz. Müşterilerimizin ikinci el makinalarını da alıp revizyonunu yapıp, satışa hazır hale getirebiliyoruz. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor, çünkü kendi markamızla ilgili imalata başladık. Kendi markamız VAV ve VAV-MAK yerli ürünümüzle ihracat yapıyoruz. Makine imalat sektörünün, sanayicilerin durumunun, son iki yıldır ülkemiz için de sanayi için de iyi olduğu söylenemez. 2019 çok zor bir yıldı. Ama 2020’den umutluyuz. 2020’nin hem ülkemiz için hem sanayici için yükselme ve düzelme yılı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:01 TSİ - Ekonomi

Muhabir Yasemin Kaya

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