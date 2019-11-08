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Başkan Büyükakın, Seksenler'e konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TRT1'in fenomen dizilerinden biri olan Seksenler dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Darıca’daki seti ziyaret etti.
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Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen birliktelikte dizinin oyuncularıyla çok keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükakın, dizinin oyuncuları Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Necmi Yapıcı, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aydın Sarman, Osman Büyükercan ve Metin Şentürk ile tanıştı.

“Darıca’da çekilmesi bizim için ayrı bir gurur”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ile beraberindeki heyet ile birlikte Seksenler dizisinin setinde inceleme yapan Başkan Büyükakın, o dönemi içinde barındıran dekorlar hakkında dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven’den bilgi de aldı. Set çalışanlarına başarılar dileyen ve emekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği ziyaret için “Sanatçılarımızla muhteşem bir sohbet oldu” diyerek, “Dizimizin oyuncularını beğenerek izliyoruz. Bize seksenleri anımsatan o nostaljiyi tekrar hatırlatan çok güzel bir dizi çekiyorlar. Darıca’da çekilmesi bizim için de ayrı bir gurur” dedi.

Birol Güven, “Biz aslında Darıca Kocaeli dizisiyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Her bir sanatçımıza ve set çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür dizilerin Kocaeli’de çekilmesi bizim için bir zenginliktir. Hem Büyükşehir hem Darıca Belediyesi olarak bu tür dizilerin çekimine sonuna dek destek veriyoruz” diye konuştu. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven ise, “Biliyorsunuz bu dizi çok seviliyor. Herkes soruyor, burası neresi diye. Biz de genel olarak bir çınar ağacı olan her yer orasıdır, orada çekilmektedir diyoruz. Gerçeği ise bu diziyi biz Darıca Çınar altından kopyaladık. Dükkanlarımızı Darıcalılar çok iyi bilir. Biz aslında Darıca yani Kocaeli dizisiyiz. Bunun yanında bir de makro planımız var. Bugün günümüzde yok olan her mesleği burada yaşatacağız. Yorgancımızı, terzimizi, ayakkabı tamircimizi gibi Türkiye’de ne yok oluyorsa veya ne yok olmaya başlamışsa biz burada yaşatacağız, kaydedeceğiz ve bundan sonraki nesillere ileteceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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