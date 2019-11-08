Şoke edici fotoğraflar!

25 yaşındaki kadın Facebook hesabından şoke edici fotoğrafları paylaştı, görüntüler dünyada gündem oldu. ABD'nin batı kıyısındaki Oregon'da yaşayan Jamee Valet'i görenler, gözlerine inanamadı. 'Bağımlılık Günlüğü' başlığını taşıyan Facebook sayfasına yazan kadın, "Adım Jamee, eroin ve metamfetamin bağımlılığından iyileştim. Kurtulmak mümkün!" dedi, fotoğraflar arasında yalnızca iki yıl olduğunu aktardı. Jamee'nin paylaştığı ilk karenin çekildiği tarih, 2017. O dönem lise eğitimine devam eden kadın, uyuşturucu bataklığının dibinde çırpınıyordu. İngiliz basınına konuşan Jamee, "Arabamın içinde sabaha kadar oturuyordum, uyuşturucu satan bazılarıyla buluşmak için. Sabah dikiz aynasından yüzüme baktım" diyor. Sert bir çocukluk geçirmiş, 13 yaşında uyuşturucuya başlamış. Cinsellik, alkol ve uyuşturucuyla gerçeklikten kaçtığını söylüyor, 15 yaşında reçeteli ilaçlara bağımlı hale gelmiş. 17 yaşına geldiğinde hayatının en büyük kabusunu yaşamış, bir gece iki erkeğin tecavüzüne uğramış. Travmayla geçen birkaç ay sonra bu kez eroin ve metamfetamine koşmuş. Aynı dönemde hırsızlığa bulaşmış, evleri soymuş. Hatta anneannesinin para çantasını da çalmış. Suç yolculuğunun sonu, beklendiği gibi hapishanede son bulmuş.Demirparmaklıklar arkasındaki ilk günlerin oldukça acılı geçtiğini söylüyor. Uyuşturucu bulamayınca kendini asmayı denemiş. İntihar teşebbüsünün ardından hastaneye kaldırılmış ve iki gün komada kalmış. Gözlerini açtığında uyuşturucuya tövbe etse de eski hayatına dönmesi çok hızlı olmuş. Para karşılığı erkeklerle birlikte olmuş, yeniden uyuşturucu kullanmış. 19 yaşına geldiğinde bu kez bir rehabilitasyon merkezine yatmış. Merkezde bir yıl geçirdikten sonra şimdiki erkek arkadaşı Jake ile tanışmışlar. Yeni bir ilişkiye başlasa da birkaç kez daha uyuşturucu bağımlılığı nüksetmiş. Liseye kaydolan genç kadın, hayatını baştan sona değiştirecek adımı atmayı başarmış. Son bir yıldır temiz olduğunu ve inşaatlarda çalıştığını söylüyor. Objektife güldüğü kare, bu yılın Temmuz ayından. Liseden mezun olan Jamee'nin rüyası, üniversiteyi bitirmek.