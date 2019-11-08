Günümüzde her geçen gün daha da yagınlaşan ve çeştli yeniliklere sahne olan sosyal medya, vatandaşların eğlenmesi için de alternatif fırsatlar sunuyor. İzmitli vatandaşlar da, kendi yaşantıları ile ilgili yapılan paylaşımlara odaklanıyor. İşte sizin için seçtiğimiz o komik espriler;
Bugün 11:18 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
İzmitliler o esprilere gülüyor
Sosyal medya üzerinden İzmit ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan sayfalar, vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz