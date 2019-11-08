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Bugün 11:18 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:39 TSİ

İzmitliler o esprilere gülüyor

Sosyal medya üzerinden İzmit ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan sayfalar, vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Günümüzde her geçen gün daha da yagınlaşan ve çeştli yeniliklere sahne olan sosyal medya, vatandaşların eğlenmesi için de alternatif fırsatlar sunuyor. İzmitli vatandaşlar da, kendi yaşantıları ile ilgili yapılan paylaşımlara odaklanıyor. İşte sizin için seçtiğimiz o komik espriler;

Bugün 11:18 TSİ - Yaşam

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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