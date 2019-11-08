İzmitliler o esprilere gülüyor

Günümüzde her geçen gün daha da yagınlaşan ve çeştli yeniliklere sahne olan sosyal medya, vatandaşların eğlenmesi için de alternatif fırsatlar sunuyor. İzmitli vatandaşlar da, kendi yaşantıları ile ilgili yapılan paylaşımlara odaklanıyor. İşte sizin için seçtiğimiz o komik espriler;