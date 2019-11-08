KTO'da, Rus heyet ağırlandı

Körfez Ticaret Odası üyelerinin dış ticaretini geliştirmek ve ilçe ticaretine hareket katmak için hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ikili iş görüşmeleri yapmak üzere 40 kişilik bir rus heyetini odada ağırlayan Körfez Ticaret Odası üyeleri ile Rus iş insanlarını buluşturdu.

ÖZTÜRK ‘’ ORTAK KANANIMLAR VE SONUÇLAR DOĞURACAĞINI UMUYORUZ’’

Körfez Ticaret Odası meclis salonunda başlayana toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya oda organ üyeleri ve dış ticaret yapmak isteyen firmalar hazır bulunurken, firmalar ikişer dakika olarak verilen sürede firma tanıtımlarını yaptılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Recep Öztürk ‘’Bilinmesini isteriz ki; Türk İş adamları ile uluslararası iş adamlarının böylesi bir eşleştirme ile buluşturmasını ve bu ölçekteki bir buluşmanın ortak kazanımlar ve sonuçlar doğurmasını çok önemsiyoruz. Umuyoruz yapılacak olan görüşmeler her iki ülkeye de büyük katkılar sağlar’’ dedi.

UZUNKAYA’’ İLİMİZDE DIŞ TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Körfez Ticaret Odası’nda yapılacak olan ikili iş görüşmeleri öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya dost ülkemiz Rus heyetini ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burada gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkacak ve iki ülke arasında bağlar iyice kuvvetlenecektir, biz il müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Körfez Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine Rus heyetten 29 firma katılırken alanlarına göre eşleştirilen firmalar Rus heyetle birebir görüşmeler gerçekleştirdiler. İkili görüşmelere Körfez Ticaret Odası İnşaat Müh. Hafriyat Yapı Denetim, Kereste Ahşap İnşaat Malz. Çelik Konst., Madencilik Madeni Yağ Kimya Petrol Taşocağı, Otomotiv Çelik Konstrüksiyon, gıda, mobilya tekstil,beyaz eşya, Tekstil, reklam Telekomünikasyon, Akaryakıt Gaz, Nakliye Lojistik, Gümrük, Denizci, Sigorta, Banka, Otomotiv Yedek Parça, Sağlık, Eğitim, Kuyumculuk, Mühendislik Tesisat Doğalgaz, Yapı Koop. İnşaat Taahhüt sektörlerinden temsilciler katıldılar.