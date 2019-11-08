Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:01 TSİ- Gündem G: Bugün 12:04 TSİ

KTO'da, Rus heyet ağırlandı

Körfez Ticaret Odası üyelerinin dış ticaretini geliştirmek ve ilçe ticaretine hareket katmak için hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ikili iş görüşmeleri yapmak üzere 40 kişilik Rus heyetini odada ağırlayan Körfez Ticaret Odası üyeleri ile Rus iş insanlarını buluşturdu.
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Ticaret Odası üyelerinin dış ticaretini geliştirmek ve ilçe ticaretine hareket katmak için hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ikili iş görüşmeleri yapmak üzere 40 kişilik bir rus heyetini odada ağırlayan Körfez Ticaret Odası üyeleri ile Rus iş insanlarını buluşturdu.

ÖZTÜRK ‘’ ORTAK KANANIMLAR VE SONUÇLAR DOĞURACAĞINI UMUYORUZ’’

Körfez Ticaret Odası meclis salonunda başlayana toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya oda organ üyeleri ve dış ticaret yapmak isteyen firmalar hazır bulunurken, firmalar ikişer dakika olarak verilen sürede firma tanıtımlarını yaptılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Recep Öztürk ‘’Bilinmesini isteriz ki; Türk İş adamları ile uluslararası iş adamlarının böylesi bir eşleştirme ile buluşturmasını ve bu ölçekteki bir buluşmanın ortak kazanımlar ve sonuçlar doğurmasını çok önemsiyoruz. Umuyoruz yapılacak olan görüşmeler her iki ülkeye de büyük katkılar sağlar’’ dedi.

UZUNKAYA’’ İLİMİZDE DIŞ TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Körfez Ticaret Odası’nda yapılacak olan ikili iş görüşmeleri öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya dost ülkemiz Rus heyetini ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burada gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkacak ve iki ülke arasında bağlar iyice kuvvetlenecektir, biz il müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Körfez Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine Rus heyetten 29 firma katılırken alanlarına göre eşleştirilen firmalar Rus heyetle birebir görüşmeler gerçekleştirdiler. İkili görüşmelere Körfez Ticaret Odası İnşaat Müh. Hafriyat Yapı Denetim, Kereste Ahşap İnşaat Malz. Çelik Konst., Madencilik Madeni Yağ Kimya Petrol Taşocağı, Otomotiv Çelik Konstrüksiyon, gıda, mobilya tekstil,beyaz eşya, Tekstil, reklam Telekomünikasyon, Akaryakıt Gaz,  Nakliye Lojistik, Gümrük, Denizci, Sigorta, Banka, Otomotiv Yedek Parça, Sağlık, Eğitim, Kuyumculuk, Mühendislik Tesisat Doğalgaz, Yapı Koop. İnşaat Taahhüt sektörlerinden temsilciler katıldılar.

Bugün 12:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Kazı kazandan 200 bin lira kazandı! mask
Kazı kazandan 200 bin lira kazandı!
İYİ Parti İzmit, lösemiye dikkat çekti mask
İYİ Parti İzmit, lösemiye dikkat çekti
Pratisyen hekimden ‘5 dakika’ tepkisi mask
Pratisyen hekimden ‘5 dakika’ tepkisi
Gecekondular TOKİ’ye bağlanıyor mask
Gecekondular TOKİ’ye bağlanıyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı mask
Dilovası GEBKİM OSB'de yangın çıktı

GALERİ

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor mask
 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL