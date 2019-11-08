ETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Altan ve Ilıcak'ın tahliyesi büyük bir tartışmaya neden oldu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tahliye kararıyla ilgili "Bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular ama yetmiyor, hapiste düşünce suçlusu olmaz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterenler oldu.
Tepki gösteren isimlerden birisi de Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhun Mumcu’ydu.
MUMCU: “SORUYORUM: ARKADAŞLIK NE ZAMAN BAŞLADI?”
Ceyhun Mumcu, Ahmet Altan'ın, Uğur Mumcu için "ajan" dediğini manşetten yayımlayan Zaman gazetesinin eski sayısını paylaştı.
Mumcu şunları kaydetti:
“Ahmet Altan'ın Uğur'a attığı iftiralar Zaman'da manşetti bir zamanlar. Hiç bir CHP'linin aklından Altan'la arkadaşlık geçmezdi o yıllarda.
Taraf'lı yıllarda yine sevilmezdi.
Şimdi Kılıçdaroğlu ‘gazeteci arkadaşımız tahliye oldu’ diyor.
Soruyorum: Arkadaşlık ne zaman başladı?”
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - bu konuda kılıçdaroğlu na yapılan eleştirilere katılıyorum. bu altanlar ve ılıcak iyi anılabilecek insanlar mı. sn . kılıçdaroğlu ürper ve düzel yoksa chp zarar görür.
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