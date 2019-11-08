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VM Medical Park'tan organ bağışı çağrısı

Medical Park Hastaneleri’nin 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hayata geçirdiği “Şans Ver” isimli sosyal sorumluluk projesinde VM Medical Park Kocaeli Hastanesi de önemli rol üstleniyor.

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 Medical Park Hastaneleri’nin 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hayata geçirdiği “Şans Ver” isimli sosyal sorumluluk projesinde VM Medical Park Kocaeli Hastanesi de önemli rol üstleniyor. Hastanenin ana girişinde kurulan stantta Aralık ayı sonuna kadar organ bağışı toplanmaya devam edilecek. İlk organ bağışı VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Nazlıhan Alkan tarafından yapıldı. Alkan: “Türkiye’de 28 bini aşkın kişinin organ yetmezliği nedeniyle zor koşullarda hayatını sürdürdüğü ve yaşama tutunmak için mücadele verdiğini biliyoruz.  Bizler organ bağışı sayısını arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. Organ bağışında bulunmak isteyenler Medical Park şubelerinde kurulacak organ bağışı stantlarının takvimine www.sansver.org adresinden ulaşabilecek. Sayfada organ bağışıyla ilgili bilgiler ve merak edilen soruların cevapları da yer alıyor.

 

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