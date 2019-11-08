Burhan Barutçu hayatını kaybetti

60 yaşında ve iki çocuk babası olan Burhan Barutçu alınan bilgi ve iddialara göre kendi kullandığı motosikletiyle D100 karayolunda kaza yaptı. Tek taraflı olarak gerçekleştiği söylenen Kaza sonrasında ağır yaralanan Orhan Barutçu ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaklaşık 40 dakika süreyle kurtarmaya çalışan Burhan Barutçu vefat etti. Apresan Tekstil Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı olan tanınmış işadamı cuma namazından sonra Çayırova Tepeören mezarlığı'nda toprağa verilecek.