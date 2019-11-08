60 yaşında ve iki çocuk babası olan Burhan Barutçu alınan bilgi ve iddialara göre kendi kullandığı motosikletiyle D100 karayolunda kaza yaptı. Tek taraflı olarak gerçekleştiği söylenen Kaza sonrasında ağır yaralanan Orhan Barutçu ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaklaşık 40 dakika süreyle kurtarmaya çalışan Burhan Barutçu vefat etti. Apresan Tekstil Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı olan tanınmış işadamı cuma namazından sonra Çayırova Tepeören mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Burhan Barutçu hayatını kaybetti
Çayırova'nın tanınan iş insanları arasında yer alan Burhan Barutçu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz