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Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede

Gebze'de kaldırım işgali ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.
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Olay dün öğlen saatlerinde Gebze Şehit Numan Dede Caddesi eski Cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde iş yerleri ve seyyar satıcıların kaldırım işgali yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, kaldırım işgaline neden olan malzemeleri toplayarak araçlara yükledi. Seyyar satıcılara ait tezgah ve araçları toplayan ekipleri gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlar ile kalabalık zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Amatör kameralar tarafından görüntülenen arbede anlarında, seyyar satıcı tezgahına el koyan zabıta ekiplerine vatandaşlar tepki gösteriyor. Tepkisini sürdüren bir vatandaş ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşanıyor. Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yatıştırılıyor.

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