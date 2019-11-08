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‘Keşke şartlar hazır olsa da bugün çıksam’

Kartepe’de “50 yıllık hayal” olarak nitelendirilen teleferik projesi ile ilgili son durum hakkında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman açıklamalarda bulundu. İhale süreci ile ilgili Kocaman, “Yeniden ihale sürecinin başlaması, yeniden ihalenin yapılması ile ilgili arkadaşlar teknik olarak tekrar çalışıyorlar” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Kartepe ile Samanlı Dağları arasında faaliyet göstereceği bildirilen, ihalesi 17 Eylül 2017’de, temel atma töreni ise geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen teleferik projesi, 71 milyon TL’ye ihale edilmişti. 50 yıllık hayalin temel atma törenine, dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, o tarihte Büyükşehir’e aday olan Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Ersoy ve kent protokolünün birçok ismi katılmış, teleferik projesinde en somut adım atılmıştı. Ancak teleferik projesiyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmaması tartışmalara neden oldu.

“FİRMALARI ARAŞTIRIYORUZ”

17 Eylül 2017’de Valter Asansörleri’nin aldığı ihale, geçtiğimiz haftalarda sürenin dolması nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ihale süreci ile ilgili, “Sözleşme iptal edildi. Yeniden ihale sürecinin başlaması, yeniden ihalenin yapılması ile ilgili arkadaşlar teknik olarak tekrar çalışıyorlar. Önceki ihalelerdeki dikkat çeken noktalar ve düzeltilmesi gereken hususlar var mı bunlara bakıyoruz şu anda.  Bir diğer yandan ihaleyi yapabilecek firmaları araştırmaya çalışıyoruz, kimlerin yapabileceğine bakıyoruz” dedi.

“ŞARTLAR HAZIR OLSA DA…”

Projenin ne zaman ihale edileceği ile ilgili Kocaman, “Bu tamamen hazırlık sürecinin nasıl geçeceği ile alakalı. Tahminen bir rakam ya da süre ifade etmek şu an çok doğru değil. Keşke şartlar hazır olsa da bugün çıksam. İhaleye kimse girmedikten sonra ihaleye çıkmamızın bir anlamı yok ki. Teknik arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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