İzmit ilçeye yazık oldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Marmara Bölgesi Voleybolda temsilcimiz İzmit İlçe finale kaldı. Şampiyonluk maçında İstanbul Ataşehir İlçe’yi Hasan Gemici Spor Salonu’nda ağırlayan ekibimiz 2-0 öne geçse de maçı 3-2 kaybederek finallere gitme şansını kaybetti. Maçın ardından İzmit tarafında üzüntü, Ataşehir tarafında da büyük bir coşku vardı.

ÇOK HIZLI BAŞLADIK!

Yaklaşık 2.5 saat süren finalde ekibimiz İzmit İlçe ilk iki seti 25-9 ve 25-23 kazanarak bir anda 2-0 öne geçti. İzmit İlçe şampiyonluğa çok yaklaştığı üçüncü setin sonlarına doğru farkı 3 sayıya kadar çıkardı. Ancak son bölümlerdeki basit hatalar seti 27-25 ile Ataşehir’e getirince skor 2-1 oldu. Dördüncü seti rahat bir oyunun ardından 25-14 kazanan Ataşehir setleri 2-2’ye getirerek maçı karar setine taşıdı.

BAŞKENT’E GİDEMEDİK

Final maçının 15 sayı üzerinden oynanan son setinin başında karşılıklı sayılar olsa da daha az hata yapan Ataşehir seti 15-10 maçı da 3-2 kazanarak Marmara Bölgesi şampiyonu oldu. Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Ataşehirli öğretmenler büyük bir sevinç yaşarken, 8’li finaller 20-24 Kasım tarihleri arasında Başkent Ankara’da düzenlenecek. N